Риелторы сообщили о падении цен на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир в Москве

На фоне увеличения предложения по аренде жилья в Москве к декабрю 2022 года снизились ставки аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир. Они уменьшились на 7% и 9,5% соответственно, сообщает РБК со ссылкой на данные риелторской компании «Миэль».

По данным компании, в декабре однокомнатную квартиру можно было арендовать за 36,5 тыс. рублей. «Двушку» — за 48,4 тыс.

«Снижение ставок связано с ростом объема предложения на рынке аренды», — объяснили в «Миэль».

Как уточнили компании, за год объем предложения увеличился вдвое до 50 тыс. объектов.

Как ранее писала «Газета.Ru» со ссылкой на федеральную риелторскую компанию «Этажи», с февраля по декабрь 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре и Казани снизилась средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры. Больше всего – в Москве и Санкт-Петербурге, на 15,7% и 12,5% соответственно.

А в январе 2023 года 72% россиян заинтересовались покупкой готового жилья, сообщала газета «Известия» со ссылкой на «Этажи». 6% россиян проявили интерес к покупке квартир в новостройкам, еще 22% граждан – загородной недвижимости.