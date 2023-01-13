Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: рост доходов беднейших слоев населения России превысил инфляцию более чем в два раза

Bloomberg: доходы беднейших слоев населения России превысили инфляцию более чем в два раза

close
100%
Denis Sinyakov/Reuters

Увеличение государственных социальных выплат беднейшим слоям российского населения сделало их доходы более чем в два раза выше уровня инфляции в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков собственного экономического подразделения (Bloomberg Economics).

По данным Министерства экономического развития (Минэкономразвития), темпы роста инфляции в России по итогам 2022 года составили 11,9%. Несмотря на увеличение соцвыплат беднейшим слоям населения, перспективы представителей российского среднего класса, напротив, по-прежнему остаются не столь оптимистичными. В условиях международных санкций они, по сути, в настоящее время остаются предоставленными сами себе, уточняется в заметке.

«Россия сейчас выделяет около двух третей своего бюджета на оборону, безопасность и социальные программы. Увеличение социальных выплат привело к росту доходов беднейшей прослойки населения более чем в два раза выше уровня инфляции, единственной группы, у которой дела идут так хорошо», — говорится в материале.

По словам профессора кафедры экономической и социальной географии России МГУ Натальи Зубаревич, экономическая политика российских властей нацелена в первую очередь на представителей бедных слоев населения. Остальные категории вынуждены надеяться на собственные финансовые возможности.

«Государство нацелено на бедных и почти бедных. Послание для среднего класса таково: «Прощайте, ребята, вы сами по себе», — заключила Зубаревич.

14 декабря доктор географических наук Наталья Зубаревич заявила, что реальные доходы россиян упали «без корректировок Росстата» на 8–9% с 2013 года. Но даже при самом оптимистичном раскладе спад не оказался бы ниже 7–8%. При этом ситуация в регионах хуже, чем в городах федерального значения, включая Москву.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть