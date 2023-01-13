Bloomberg: Китай может стать важнейшим поставщиком дизтоплива в Европу после нефтяного эмбарго ЕС

После вступления в силу 5 февраля 2023 года запрета на поставки российских нефтепродуктов в страны Евросоюза (ЕС), перевозимых морским путем, Китай может стать ключевым поставщиком дизельного топлива в этот регион. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова отраслевых экспертов.

По данным Vortexa Ltd., в прошлом году ЕС импортировал из России около 220 млн баррелей дизельного топлива. Эти объемы можно сравнить с 14 тыс. плавательными бассейнами олимпийского размера. Однако даже столь большие объемы можно будет восполнить после европейского эмбарго на российские нефтепродукты, выразил уверенность глава отдела продуктов переработки консалтинговой компании Facts Global Energy Юджин Линделл. В том числе благодаря растущему энергетическому потенциалу Китая, уточнил директор по исследованиям Wood Mackenzie Ltd. Марк Уильямс.

«Самым важным потенциальным поставщиком (дизельного топлива в Европу — «Газета.Ru»), хотя и косвенным, может оказаться Китай. Политика Пекина меняет правила игры. В настоящее время страна владеет ключом ко всем избыточным перерабатывающим мощностям во всем мире», — заявил Уильямс.

При этом тенденция по постепенному замещению российского дизельного топлива началась еще до вступления в силу европейского эмбарго. К декабрю прошлого года доля России в суммарном импорте упала с более 50% примерно до 40%, отчасти благодаря увеличению поставок из Саудовской Аравии и Индии, заключается в статье.

9 января агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что в течение 2023 года Кувейт планирует нарастить в пять раз суммарный объем поставок дизельного топлива и сырья для авиалайнеров европейским странам. Это намерение связано с желанием властей арабского государства компенсировать снижение импорта из России на фоне международных санкций.