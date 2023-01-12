Премьер Эстонии призвала снизить потолок цен на российскую нефть и усилить санкции против РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Запад усилить санкционное давление на Россию и снизить потолок цен на российскую нефть, передает ТАСС.

На встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем Каллас заявила, что усиление санкций, введенных в отношении российских энергоносителей, является ключевым вопросом.

«Потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем ранее. Его пересмотр должен начаться в ближайшее время», — заявила эстонский премьер.

Она также призвала увеличить поставки военной помощи Украине и подчеркнула, что они являются «путем к миру».

С 5 декабря страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года также начнет действовать потолок цен на нефтепродукты, параметры их стоимости пока не определены.

В свою очередь 27 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете с февраля поставок российской нефти странам, которые поддержали эти ограничения.