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Франция усилит контроль соблюдения санкций против имущества россиян на Лазурном берегу

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Eric Gaillard/Reuters

Франция усилит контроль соблюдения санкций против имущества россиян на Лазурном берегу, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экономики страны.

Контроль усилится в рамках усиления санкций против России руководством ЕС и Франции. В министерстве отметили, что именно на Лазурном берегу «сконцентрировано значительное количество имущества класса люкс».

Проверка показала, что 60% агентств по продаже недвижимости либо не знали о санкциях, либо не следовали им. В частности, некоторые агентства не проверяли наличие имен клиентов в списках тех, чьи активы должны быть заморожены.

Ранее финансовая гвардия Италии заморозила имущество граждан России, в отношении которых Европейский союз ранее ввел санкции из-за ситуации на Украине.

Отмечается, что в соответствующий список попала собственность супруги бизнесмена Дмитрия Пумпянского Галины Пумпянской — объект стоимость в €300 тыс. в провинции Лекко, а также принадлежащая сооснователю «Альфа-Групп» Алексею Кузьмичеву скульптура за €230 тыс.

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