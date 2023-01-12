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В «ИНКОМ-Недвижимость» сообщили, что россияне стали чаще обмениваться квартирами

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Андрей Попов/РИА «Новости»

Количество «прямых обменов» жилья к концу 2022 года выросло в четыре раза относительно показателя 2021 года. Об этом написало издание «Российская газета» со ссылкой на данные агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

Под «прямым обменом» имеется в виду передача собственниками квартир друг другу с некоторой доплатой. Как пояснил директор направления «Вторичный рынок» компании Сергей Шлома, до появления рынка недвижимости для многих россиян это был единственный способ изменения жилищных условий. К такой схеме прибегают во время кризисов — так было в 1989, 2008, и 2015 годах.

Члена Ассоциации юристов России Мария Спиридонова уточнила, что правильнее называть подобные схемы «меной», а не «обменом» — последний касается только неприватизированных квартир. Их тоже возможно обменять, но спрос здесь небольшой из-за трудностей с согласованием.

Накануне заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова сообщила, что с начала 2023 года спрос россиян на семейную ипотеку вырос с 56% в начале декабря 2022 года до 74% в январе.

До этого в тот же день депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что в стране существует угроза ипотечного пузыря.

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