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Суд освободил под залог 30 млн рублей владельца «Рив Гош» Августа Мейера

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Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Адвокат владельца сети парфюмерных магазинов «Рив Гош» Августа Мейера Олег Ткаченко сообщил, что его подзащитного освободили под залог в 30 млн. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, позиция Мейера о непризнании вины остается прежней.

Ранее суд в Санкт-Петербурге наложил арест на имущество жены арестованного владельца сети «Рив Гош» и экс-совладельца ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера, Инны Мейер. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Согласно решению суда, Мейер запрещено пользоваться своим имуществом, в том числе квартирой.

Московский суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца задержанного владельца розничной сети «Рив Гош» и интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram. Бизнесмена обвиняют в двух эпизодах мошенничества на сумму 2,4 млрд рублей. Мейер будет находиться под стражей до 7 февраля 2022 года.

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