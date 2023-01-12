Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Минэнерго Британии заявил, что страна купит достаточно энергии, чтобы пережить зиму

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания сможет импортировать достаточный объем энергии, чтобы пережить зиму, на фоне роста мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил министр энергетики Соединенного Королевства Грант Шаппс, написало агентство Bloomberg.

«Вопрос состоит не в том, как говорили вначале, отключат ли свет, а скорее в том, какая будет стоимость. Рынок решит эту проблему», — сказал он, добавив, что глобальные рынки нашли способ увеличить объем поставок СПГ.

Ранее 12 января Лондонская пожарная бригада призвала британцев не обогревать дома мангалами ради сокращения трат на электроэнергию.

Накануне агентство Bloomberg написало, что Европа не только избежала дефицита газа в 2022 году благодаря Китаю, но и сможет пройти 2023 год без особых сложностей, так как спрос со стороны КНР на топливо не дойдет до рекордного уровня.

На прошлой неделе сообщалось, что Китай начал скупать сырую нефть, которую обычно направляют в Европу. КНР купил 5 млн баррелей сырья из Казахстана и 2 млн баррелей норвежской нефти Johan Sverdrup, важные для европейских стран, которые снизили объем ее закупки у Москвы в 2022 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть