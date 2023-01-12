Глава Минэнерго Британии заявил, что страна купит достаточно энергии, чтобы пережить зиму

Великобритания сможет импортировать достаточный объем энергии, чтобы пережить зиму, на фоне роста мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил министр энергетики Соединенного Королевства Грант Шаппс, написало агентство Bloomberg.

«Вопрос состоит не в том, как говорили вначале, отключат ли свет, а скорее в том, какая будет стоимость. Рынок решит эту проблему», — сказал он, добавив, что глобальные рынки нашли способ увеличить объем поставок СПГ.

Ранее 12 января Лондонская пожарная бригада призвала британцев не обогревать дома мангалами ради сокращения трат на электроэнергию.

Накануне агентство Bloomberg написало, что Европа не только избежала дефицита газа в 2022 году благодаря Китаю, но и сможет пройти 2023 год без особых сложностей, так как спрос со стороны КНР на топливо не дойдет до рекордного уровня.

На прошлой неделе сообщалось, что Китай начал скупать сырую нефть, которую обычно направляют в Европу. КНР купил 5 млн баррелей сырья из Казахстана и 2 млн баррелей норвежской нефти Johan Sverdrup, важные для европейских стран, которые снизили объем ее закупки у Москвы в 2022 году.