АИРИС: число посетителей казино в России в новогодние праздники выросло до 36%

Количество посетителей российских игорных зон в новогодние праздники выросло на 28 — 36%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС).

По данным организации, наибольший прирост был зафиксирован в игорной зоне «Красная Поляна», которую с 1 по 8 января 2023 года посетили 32,6 тыс. человек, 95% из которых — граждане РФ. Отмечается, что в прошлом году эту зону посетили 24 тыс. человек.

По информации АИРИС, посещаемость других игорных зон в России была гораздо меньше, однако там также наблюдался прирост посетителей.

В декабре председатель Ассоциации игорного бизнеса России Дмитрий Анфиногенов заявил, что объем инвестиций в зоны данной отрасли в России вырос в 2022 году в 1,5 раза.

По словам Анфиногенова, по итогам года объем инвестиций в игорную отрасль вырос с 600 млн руб. в 2021 году до более 1 млрд руб. в 2022 году.

Ранее председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил об идее включить игорный бизнес в России в одно из направлений событийного туризма.