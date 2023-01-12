Экономисты и финансисты рассказали, что возобновление ЦБ валютных интервенций укрепит рубль

Экономисты и финансисты рассказали журналу Forbes, агентству РБК и газете «Известия», как именно возобновление Центробанком валютных операций на внутреннем рынке скажется на курсе рубля по отношению к юаню, доллару и евро. Большинство экспертов сочли, что это будет способствовать укреплению нацвалюты к зарубежным валютам.

Ранее Центробанк заявил, что возобновляет покупки валюты в интересах Минфина с пятницы 13 января. Банк России собирается покупать и продавать юани на Мосбирже с расчетами «завтра». Фактически это означает возвращение к практике валютных операций в рамках бюджетного правила, которые были приостановлены в 2022 году на фоне проведения спецоперации.

Экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец в беседе с Forbes допустила, что возобновление валютных интервенций может привести к укреплению рубля на 2% по отношению к мировым валютам. По ее словам, прежде всего это будет заметно в юаневом сегменте. Но она предположила, что рубль укрепится и по отношению к доллару и евро. В пользу укрепления рубля, по ее словам, будет действовать так называемый психологический эффект. Он появился сразу после заявления ЦБ о возобновлении валютных операций в рамках бюджетного правила, добавила она. В ходе торгов Мосбиржи на фоне этой новости курс рубля укрепился к доллару более чем на 1 рубль, евро – на 80 копеек, юаню – на 20 копеек, уточнила она.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин сказал Forbes и РБК, что возобновление интервенций сделает курс рубля менее волатильным.

«Не будет серьезных колебаний, как в прошлом году. Когда они составляли десятки процентов за короткое время. Доллар будет стоить 65-67 рублей», — отметил Сусин в беседе с Forbes.

Директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой в разговоре с РБК отметил, что курс рубля может в ближайшее время вырасти до 66-68 рублей за доллар.

В то же время аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев сказал «Известиям», что не видит предпосылок для серьезного влияния возобновления интервенций на курс рубля. По его словам, механизм носит нейтральный характер.