ВТБ начал продавать инвестиционные бриллианты без НДС

ВТБ запустил для состоятельных клиентов продажу инвестиционных бриллиантов «АЛРОСА», не облагаемых НДС 20%, сообщает пресс-служба банка. По прогнозам экспертов ВТБ, в этом году бриллианты станут таким же трендовым инструментом диверсификации портфеля у инвесторов, как и золотые слитки — в прошлом году.

В банке уточняют, что инвесторы могут приобрести бесцветные, желтые и розовые бриллианты различной степени интенсивности оттенка. Для покупки доступны редкие индивидуальные экземпляры, а также наборы бесцветных драгоценных камней массой от 0,3 до 2 карат с единой ценой за карат — «бриллиантовые корзины».

Приобретение инвестиционных бриллиантов доступно состоятельным клиентам ВТБ по предварительному заказу через персонального менеджера. Все драгоценные камни сертифицированы в независимой геммологической лаборатории. Для «бриллиантовых корзин» предусмотрена опция обратного выкупа. Редкие бриллианты также можно реализовать на площадках «АЛРОСА».

Старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Дмитрий Брейтенбихер рекомендует клиентам отводить в портфеле до 7% под альтернативные инвестиции.

Бриллианты «АЛРОСА», по его словам, станут надежным инструментом диверсификации активов в долгосрочной перспективе, особенно после исключения из их стоимости НДС в размере 20%.

«Наибольшим инвестиционным потенциалом обладают бриллианты размером от 2 карат с высокими показателями цвета и качества, а также камни редких «фантазийных» цветов. Это связано с тем, что их предложение ограничено, а спрос по-прежнему стабилен, что создает базу для долгосрочного роста стоимости этого актива», — добавил Брейтенбихер.

Директор по стратегии «АЛРОСА» Дмитрий Амелькин заявил, что многолетнее сотрудничество между Private Banking ВТБ и «АЛРОСА» в области инвестиций в бриллианты вышло на этот новый этап.

Несколько лет назад, уточнил он, клиенты Private Banking ВТБ первыми успешно опробовали этот вид инвестиций, а сегодня отмена НДС сделала их еще более эффективными.

Амелькин подчеркнул, что «АЛРОСА», со своей стороны, предлагает состоятельным клиентам ВТБ не только уже знакомые им редкие индивидуальные бриллианты, но и «бриллиантовые корзины».

«Благодаря опции обратного выкупа они фактически становятся альтернативой валютным сбережениям, помогая защищать накопления от инфляции. В них входят относительно небольшие бриллианты, мировой спрос на которые может получить новый импульс с отменой коронавирусных ограничений в Китае», — пояснил Амелькин.