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Объем выдачи ипотеки может достичь 5 трлн рублей в 2023 году

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При отсутствии новых макрошоков объем ипотечных кредитов, которые банки предоставят россиянам в этом году, может составить 4,5-5 трлн рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков. По данным Frank Research Group, в 2022 году банки выдали гражданам жилищных кредитов на 4,85 трлн рублей.

Как уточнили в рейтинговом агентстве «НКР», показатель в 4,5-5 трлн рублей выдач ипотеки в 2023 году может быть достигнут в том числе в рамках работы льготных программ ипотечного кредитования. Ранее президент России Владимир Путин продлил ее до 1 июля 2024 года по ставке 8% годовых. Получить в рамках программы можно до 12 млн рублей. Как пояснили в «НКР», итоговый объем выдач будет сильно зависеть от общей экономической ситуации в России и регулирования ипотечных программ от застройщиков.

Если ставки по ипотеке будут стабильными и не случится новых шоков, объемы выданной ипотеки в 2023 году могут вырасти на 10-15%, уверены в «Национальном рейтинговом агентстве». Если реализуется негативный сценарий (экономика будет долго адаптироваться к новым условиям) выдачи могут оказаться на уровне 2022 года, добавили в агентстве.

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