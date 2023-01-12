Forbes: предпринматель Потанин стал крупнейшим собственником активов ушедших из России компаний

Бизнесмен Владимир Потанин стал лидером по объему активов компаний, которые прекратили или приостановили свою деятельность в России из-за спецоперации. Об этом сообщает журнал Forbes. Он составил рейтинг предпринимателей, которым принадлежит наибольший объем активов организаций, покинувших Россию после 24 февраля. В рейтинге 25 позиций.

Потанин является президентом «Интерроса» и «Норильского никеля». По данным журнала, его зарубежные активы — Росбанк и страховые компании французской группы Societe Generale в РФ. Forbes подсчитал, что их валовая прибыль в 2021 году достигла 49,1 млрд публей.

На второй строчке — предприниматель Владимир Свиблов. Ему принадлежат российские компании канадской Kinross Gold. Их прибыль за тот же период журнал оценил в 38,6 млрд рублей.

В топ-3 крупнейших собственника активов ушедших из России компаний вошел также экс-президент биржи РТС Иван Тырышкин с партнерами. Вместе с ними он приобрел у чешской PPF Group «Хоум кредит банк». Среди других их активов — «Хоум Кредит Страхование» и финансовые сервисы. Прибыль за 2021 год составила 36,5 млрд.

Владелец российских предприятий сети быстрого питания McDonald's Александр Говор с партнером Юрием Кушнеровым расположились на шестом месте рейтинга. Им также принадлежат российские предприятия финского производителя упаковки и

одноразовой посуды Huhtamaki, который также является поставщиком для ресторанов быстрого питания — McDonald's, Burger King, KFC и других сетей. Прибыль за 2021 год составила 30,1 млрд рублей.