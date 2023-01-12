Focus Technologies: столичные ресторанные дворики потеряли клиентов после ухода западных брендов

По итогами декабря 2022 года число заказов в заведениях общественного питания Москвы, расположенных в торговых центрах (ТЦ), снизилось на 16% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021-го. Хуже обстояли дела только в сентябре 2022-го, когда в точках общепита ресторанных двориков ТЦ суммарное количество заказов падало на 18%, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Focus Technologies.

«В декабре 2022 года количество заказов в заведениях общественного питания Москвы, расположенных в торговых центрах, снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Месяц оказался для них вторым худшим после сентября, когда число заказов упало на 18%», — говорится в материале.

При этом данную статистику можно считать показательной для всей отрасли общественного питания на столичном рынке. Доля объектов общепита, расположенных в торговых центрах Москвы, составляет до 45% от общего количества столичных заведений. Посещаемость ресторанов и кафе начала падать в марте после ввода международных санкций, уточняется в статье.

11 января омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов заявил, что владельцы лицензии на ведение бизнеса в России под товарным знаком KFC попросили власти приостановить процесс продажи российского подразделения американской Yum! Brands ижевской компании «Смарт Сервис». Компания из США обязывает одного из собственников «Смарт Сервис» Константина Котова работать именно под брендом «Ростикс», который компания выкупила в 2009 году у Ростислава Ордовского-Танаевского.