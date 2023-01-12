Financial Times: Евросоюз решил создать стратегический запас дефицитных лекарств

Европейский союз (ЕС) намерен создать стратегический запас лекарственных средств и обязать производителей гарантировать их поставки. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК).

По словам собеседника издания, нехватка фармацевтических препаратов является «системным вызовом» для стран — членов ЕС, поэтому ЕК намерена обеспечить «стратегическую автономию» в снабжении основными лекарствами, такими как парацетамол и пенициллин.

Источник FT также заявил, что в ближайшее время Еврокомиссия представит закон, который позволит «обеспечить доступ всех нуждающихся пациентов к лекарствам». Для этого планируется «ввести более строгие обязательства для поставщиков, улучшить доступность информации о запасах препаратов, а также требовать более раннего уведомления о дефиците».

Как сообщила Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, обсуждение данных мер с представителями индустрии уже состоялось.

Ранее сообщалось, что власти Франции запретили онлайн-продажу парацетамола до конца января 2023 года из-за проблем с поставками препарата. Согласно пресс-релизу французского правительства, напряженная ситуация с поставками лекарств на основе парацетамола сохраняется во Франции больше полугода. Это касается также препаратов, предназначенных для детей.