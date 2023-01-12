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Выходец из «ВТБ» Евгений Савельев стал гендиректором «Спортивных лотерей»

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Depositphotos

Выходец из «ВТБ» Евгений Савельев стал новым генеральным директором ООО «Спортивные лотереи» (оператор бренда «Национальная лотерея». Бывший глава компании Михаил Волков перешел на позицию гендиректора «Почты России». Об этом сообщает РИА Новости.

Савельев до прихода в «Спортивные лотереи» развивал в «ВТБ» крупные инвестиционные и digital-проекты. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе «Спортивных лотерей», Савельев займется системным развитием компании, запуском новых продуктов и услуг, расширением ее участия в различных спортивных проектах в России. «Спортивные лотереи» также надеются улучшить финансовый результат, благодаря этому кадровому назначению.

Компания «Спортивные лотереи» была создана в 2020 году. Она принадлежит «ВТБ» (банк владеет 49% компании) и президенту Международной федерации бокса Умару Кремлеву (его доля – 51%). С 2022 году компания запустила активную продажу лотерейных билетов в России.

С 2021 года «Спортивные лотереи» возглавлял Михаил Волков. В среду он был назначен гендиректором «Почты России». Соответствующее решение принял совет директоров «Почты». Ранее работал в «Альфа-банке» и «ВТБ».

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