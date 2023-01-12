Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ» сообщил, что российские авиакомпании получат более 100 млрд рублей компенсации за керосин

close
100%
«Газпром нефть»

Российские авиакомпании получат порядка 100 млрд рублей из бюджета. Речь идет о суммах частичной компенсации для авиаперевозчиков расходов на авиакеросин. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проведенный расчет аналитиков.

Авиакомпании в рамках демпфера получают 65% разницы между экспортной ценой керосина и ее фиксированной оптовой стоимостью в России. В 2022 году она была установлена на уровне 55,9 тыс. рублей за тонну топлива.

Аналитики «Петромаркета» посчитали для газеты, что в прошлом году авиакомпании потребляли 450 тыс. тонн керосина в месяц. Речь идет о топливе российских аэропортов. По подсчетам аналитиков, соответственно за 2022 год авиаперевозчики могут рассчитывать на 95,4 млрд рублей выплат в рамках демпфера за авиакеросин. И также – на 16,3 млрд рублей в рамках обратного акциза на топливо. Он составляет 2,8 тыс. рублей за тонну керосина.

В свою очередь, транспортный аналитик Елена Сахнова считает, что авиакомпаниям только в рамках демпфера полагается более 100 млрд рублей. По ее расчетам, авиаперевозчики должны получить около 118 млрд рублей за демпфер.

Таким образом, авиаперевозчики могут по итогам прошлого года получить больше, чем в рамках госсубсидии для них в 100 млрд рублей, резюмировали аналитики.

Демпферный механизм на авиакеросин появился в России 1 августа 2019 года. Суть в том, что когда экспортная цена керосина становится выше фиксированных цен на топливо в РФ (устанавливаются ежегодно), перевозчик получает разницу. По аналогии с демпфером на бензин и дизельное топливо он выплачивается за каждую тонну потребленного авиакеросина. Но демпферную надбавку к обратному акцизу могут получить не переработчики нефти (как в случае с автомобильным топливом), а авиакомпании для компенсации убытков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть