«Ъ» сообщил, что российские авиакомпании получат более 100 млрд рублей компенсации за керосин

Российские авиакомпании получат порядка 100 млрд рублей из бюджета. Речь идет о суммах частичной компенсации для авиаперевозчиков расходов на авиакеросин. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проведенный расчет аналитиков.

Авиакомпании в рамках демпфера получают 65% разницы между экспортной ценой керосина и ее фиксированной оптовой стоимостью в России. В 2022 году она была установлена на уровне 55,9 тыс. рублей за тонну топлива.

Аналитики «Петромаркета» посчитали для газеты, что в прошлом году авиакомпании потребляли 450 тыс. тонн керосина в месяц. Речь идет о топливе российских аэропортов. По подсчетам аналитиков, соответственно за 2022 год авиаперевозчики могут рассчитывать на 95,4 млрд рублей выплат в рамках демпфера за авиакеросин. И также – на 16,3 млрд рублей в рамках обратного акциза на топливо. Он составляет 2,8 тыс. рублей за тонну керосина.

В свою очередь, транспортный аналитик Елена Сахнова считает, что авиакомпаниям только в рамках демпфера полагается более 100 млрд рублей. По ее расчетам, авиаперевозчики должны получить около 118 млрд рублей за демпфер.

Таким образом, авиаперевозчики могут по итогам прошлого года получить больше, чем в рамках госсубсидии для них в 100 млрд рублей, резюмировали аналитики.

Демпферный механизм на авиакеросин появился в России 1 августа 2019 года. Суть в том, что когда экспортная цена керосина становится выше фиксированных цен на топливо в РФ (устанавливаются ежегодно), перевозчик получает разницу. По аналогии с демпфером на бензин и дизельное топливо он выплачивается за каждую тонну потребленного авиакеросина. Но демпферную надбавку к обратному акцизу могут получить не переработчики нефти (как в случае с автомобильным топливом), а авиакомпании для компенсации убытков.