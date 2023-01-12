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CCTV: экономика ФРГ пострадала от запрета на импорт российской нефти

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Экономика ФРГ пострадала от запрета на импорт нефти из России, передает китайский телеканал CCTV.

Как указывает СМИ, Германия не может восполнить свои запасы доставкой нефти даже из других государств, в том числе из Казахстана. Для транзита сырья из этой страны требуется российский нефтепровод «Дружба». В результате Берлину приходится вести переговоры с Москвой по доставке нефти.

Телеканал отмечает, что малоэффективные меры властей Германии по борьбе с нехваткой сырой нефти спровоцировали критику как со стороны немецких граждан, так и со стороны представителей правительства страны.

Ранее США и Евросоюз ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Президент РФ Владимир Путин издал указ об ответных мерах на потолок цен. Они вступят в силу с 1 февраля и будут действовать до 1 июля. Из указа следует, что запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов в такие страны определит правительство.

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