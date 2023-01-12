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Минфин США сообщил о сокращении доходов России из-за потолка цен на нефть

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Global Look Press

Высокопоставленный представитель Минфина США на брифинге сообщил о том, что доходы России от экспорта нефти и газа упали. Причина – введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, сообщает агентство Reuters.

Чиновник отметил, что пока у Европы накоплен достаточный запас топлива, а из-за потепления ЕС сможет выдержать зиму без российской нефти.

Представитель Минфина США считает, что излишки нефти Россия будет поставлять в страны Африки и другие страны, которые ранее назвали наиболее пострадавшими от роста цен на нефть в рамках введения потолка.

Ранее США и ЕС ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Президент России Владимир Путин издал указ об ответных мерах на потолок цен. Они вступят в силу с 1 февраля и будут действовать до 1 июля. Из указа следует, что запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов в такие страны определит правительство.

Первый заместитель председателя Госдумы по энергетике Сергей Левченко в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что Россия может ввести новые ответные меры на потолок цен на нефть из РФ в любой момент.

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