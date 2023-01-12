РЗС: Россия сможет обеспечить до 40% потребностей Алжира в мукомольной пшенице

В 2022-2023 сельскохозяйственном году, который завершится 30 июня текущего года, Россия будет способна обеспечить до 40% потребностей Алжира в мукомольной пшенице. За это время Москва сможет поставить в республику до 3,5 млн тонн данного вида продукции, приводит слова директора департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной РИА Новости.

«Всего Россия может поставить в Алжир до 3,5 млн тонн, обеспечив более 40% потребности Алжира в импорте мукомольной пшеницы в текущем сезоне», — заявила Тюрина.

По ее словам, до 2021 года лидирующую позицию по объемам экспорта мукомольной пшеницы в Алжир занимала Франция. Однако год назад африканская республика отказалась от импорта данной продукции из европейской страны по политическим соображениям. В связи с этим Россия может воспользоваться этой ситуацией и нарастить объемы экспорта пшеницы в Алжир.

«В сезоне 2022-2023 сельхозгода он занимает пятое место в мировом рейтинге импортеров пшеницы и может ее закупить 8,2 млн тонн. А отказ от поставок французской пшеницы привел к тому, что со стороны Алжира резко вырос спрос на российскую», — заключила Тюрина.

28 декабря информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщило, что по итогам 2022 года объемы экспорта российской пшеничной муки в зарубежные страны выросли в 3,3 раза. Суммарный показатель составил 875 тыс. тонн, хотя в 2021-м удалось вывезти только 259 тыс. тонн данной агропродукции.