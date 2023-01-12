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Посол Ирана заявил о готовности Тегерана упростить выдачу индивидуальных турвиз россиянам

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Vahid Salemi/AP

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в интервью газете «Известия», что Тегеран готов на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных туристических виз для россиян.

«Мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов», — сказал дипломат.

Он добавил, что посольство в настоящее время также занимается упрощением выдачи виз для групповых туристических поездок.

В конце декабря сообщалось, что Россия и Иран собираются вложить в новый проект по созданию трансконтинентального торгового коридора от востока Европы до Индийского океана протяженностью 3 тыс. км. до $25 млрд.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в сфере обороны.

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