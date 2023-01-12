Названы регионы, лидирующие по банкротствам граждан

Число личных банкротств в России через суд и во внесудебном порядке выросло в 2022 году на 44%, до 285,3 тыс. случаев. Об этом пишет РБК со ссылкой данные «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Через суд «обанкротились» 278,1 тыс. человек, а через МФЦ — 7118 граждан.

В Минэкономразвития прокомментировали: институты персонального банкротства с каждым годом становятся все более востребованными.

Больше всего судебных банкротов в абсолютных показателях было в Краснодарском крае (около 14 тыс. человек). Другими регионами-лидерами в этом вопросе стали: Московская область (13,5 тыс.), Москва (13,4 тыс.), Башкирия (11 тыс.), Свердловская область (около 11 тыс.) и Санкт-Петербург (10,4 тыс.).

Наибольший рост использования процедуры банкротства — более чем в три раза — произошел в Ингушетии (с 122 в 2021 году до 418 в 2022-м) и Чечне (с 158 до 511). Значительную динамику также показали: Республика Алтай (с 201 до 463), Сахалинская область (с 331 до 709), Дагестан (с 579 до 1222), Кабардино-Балкария (с 490 до 991) и Красноярский край (с 1878 до 3767).

Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов по гарантированию прав участников добровольных пенсионных программ. Основной законопроект предусматривает создание системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ). При этом гарантийными случаями становятся аннулирование лицензии или банкротство НПФ — в этом случае гарантируется выплата возмещения за счет средств фонда гарантирования пенсионных резервов.