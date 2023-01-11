Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Forbes подсчитал, что больше всего в прошлом году заработали производители удобрений

Forbes назвал Вячеслава Кантора самым разбогатевшим миллиардером в 2022 году

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Наибольшую прибыль по итогам прошедшего года получил владелец компании-производителя удобрения «Акрон» Вячеслав Кантор, капитал которого вырос на $5,3 миллиарда долларов и теперь составляет $13 миллиардов, пишет Forbes.

В числе наиболее разбогатевших бизнесменов также был назван Андрей Гурьев, который вместе с семьей владеет 48,48% компании «Фосагро», также занимающейся производством удобрений. По итогу года его состояние увеличилось на $4,2 миллиарда и на текущий момент составляет $11,5 миллиарда

Заключает тройку Юрий Мильнер (фонды DST Global), увеличивший капитал на $ 2,5 миллиарда долларов (до $7,3 миллиарда).

В топ-10 также попали Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК), Михаил Шелков («ВСМПО-Ависма»), Виталий Орлов («Норебо»),
Анатолий Седых (Объединенная металлургическая компания), Вадим Якунин («Протек»), Дмитрий Каменщик (Домодедово) и
Саид Гуцериев («М.Видео-Эльдорадо», SFI).

Ранее сообщалось, что глава SpaceX и Tesla, проживающий в США миллиардер Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса за то, что побил мировой рекорд по потерянным личным деньгам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть