Forbes подсчитал, что больше всего в прошлом году заработали производители удобрений

Наибольшую прибыль по итогам прошедшего года получил владелец компании-производителя удобрения «Акрон» Вячеслав Кантор, капитал которого вырос на $5,3 миллиарда долларов и теперь составляет $13 миллиардов, пишет Forbes.

В числе наиболее разбогатевших бизнесменов также был назван Андрей Гурьев, который вместе с семьей владеет 48,48% компании «Фосагро», также занимающейся производством удобрений. По итогу года его состояние увеличилось на $4,2 миллиарда и на текущий момент составляет $11,5 миллиарда

Заключает тройку Юрий Мильнер (фонды DST Global), увеличивший капитал на $ 2,5 миллиарда долларов (до $7,3 миллиарда).

В топ-10 также попали Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК), Михаил Шелков («ВСМПО-Ависма»), Виталий Орлов («Норебо»),

Анатолий Седых (Объединенная металлургическая компания), Вадим Якунин («Протек»), Дмитрий Каменщик (Домодедово) и

Саид Гуцериев («М.Видео-Эльдорадо», SFI).

Ранее сообщалось, что глава SpaceX и Tesla, проживающий в США миллиардер Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса за то, что побил мировой рекорд по потерянным личным деньгам.