Почти 70% брокерских счетов россиян остаются пустыми

Около 67% брокерских счетов, которые открыли россияне, сейчас являются пустыми. Речь идет о том, что счета были открыты, но при этом граждане не пополняли их. Об этом говорится в исследовании инвестиционной компании Anderida Financial Group. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами. По данным компании, доля пустых брокерских счетов россиян с августа 2022 года по январь 2023 года выросла на 2 процентных пункта.

«Сейчас порядка 67% брокерских счетов пустые. За год их количество выросло на 4 п.п. В конце 2021 года показатель был на уровне 63%», — рассказали в пресс-службе компании.

Инвесторы рассказали компании, почему их брокерские счета являются пустыми. Так, 32% россиян не инвестируют, потому что ждут более спокойной ситуации на финансовом рынке. Еще четверть граждан не разобрались в нюансах брокерских счетов. 13% разрабатывают стратегию инвестирования и сейчас проходят программу обучения. Еще 18% сообщили, что открыли счет на всякий случай. 12% назвали другие причины.

«Если у 67% россиян счета пустые, то 22% клиентов имеют счета на сумму не более 15 тыс. руб. 10% — до 1 млн рублей», — сказали в пресс-службе компании.

Как уточнили в компании, средний размер счета снизился за год на более чем 50 тыс. рублей и сейчас не превышает 180-190 тыс.

«Таким образом, количество активных инвесторов в России не превышает 9,2 млн человек и используется лишь каждый третий счет. Годом ранее их было 7,4 млн», — подчеркнули в Anderida.