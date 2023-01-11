CREA: ограничение цен на нефть ежедневно обходится России в $172 млн

Ежедневный ущерб от введенного западными странами «потолка» цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне $60 за баррель составляет €160 млн ($172 млн). Однако уже с 5 февраля 2023 года, когда данное ограничение распространится и на нефтепродукты, этот показатель вырастет до $280 млн в день, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие подсчеты аналитиков хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

«Ограничение цен на российскую нефть обходится Кремлю в 160 миллионов евро (172 миллиона долларов) в день. Потерянные доходы вырастут до 280 миллионов долларов в день, когда ограничение будет распространено на продукты переработки с 5 февраля <....> Ведущая российская нефть уже продается менее чем в два раза дешевле мировых цен», — говорится в материале.

По словам ведущего аналитика CREA Лаури Милливирта, после вступления в силу эмбарго ЕС на перевозку морским путем российской нефти экономические последствия для Москвы оказались «очень значительными». Однако в дальнейшем европейским властям необходимо рассмотреть вариант с будущим ужесточением санкций.

«Дальнейшее снижение ограничения (предельных цен на российскую нефть. — «Газета.Ru») до 25-35 долларов за баррель с 60 долларов по-прежнему будет выше российских производственных и транспортных расходов, но сократит доходы страны от экспорта нефти по крайней мере еще на 100 миллионов евро в день», — пришли к выводу в CREA.

10 января агентство Reuters со ссылкой на представителя G7 сообщило, что страны альянса будут стремиться установить разные предельные цены на нефтепродукты из России. Один уровень «потолка» должен коснуться продуктов, торгуемых с премией, а второй — тех, что продаются со скидкой.