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Риелтор Шлома сообщил, что цены на готовое жилье в Москве скоро упадут на 10%

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Директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-недвижимость» Сергей Шлома в беседе с газетой «Известия» допустил, что цены на готовое жилье в Москве в скором времени упадут на 10%. Риелтор пояснил, что в течение двух лет – в 2020 и 2021 годах – наблюдался перегрев рынка вторичного жилья.

«Надулся большой ценовой пузырь из-за перегрева рынка вторичного жилья. Сейчас цены будут снижаться. В ближайшее время – на 10%. Потом – еще может быть на 5%», — рассказал Шлома.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на федеральную риелторскую компанию «Этажи», с февраля по декабрь 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре и Казани снизилась средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры. Больше всего – в Москве и Санкт-Петербурге, на 15,7% и 12,5% соответственно.

В Москве стоимость аренды однушки снизилась на 15,7%. В декабре снять такую квартиру в столице можно за 46,49 тыс. руб. В Санкт-Петербурге показатель уменьшился на 12,5% до 30,6 тыс. руб. В Красноярске стоимость аренды однушки упала на 4,1%, в Казани на 2,8% и Самаре на 1,8%. Снять такую квартиру в декабре в Красноярске можно за 18,33 тыс. руб., в Казани – за 22,82 тыс., в Самаре – за 17,9 тыс. руб.

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