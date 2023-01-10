Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новак: Казахстан заинтересован в улучшении условий работы для подрядчиков из РФ в нефтянке

close
100%
Sergei Karpukhin/Reuters

Вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, после которой заявил о заинтересованности Астаны в участии российских компаний в сфере энергетики и ведении работы по улучшению условий для подрядчиков из России, в том числе по нефтяным проектам. Об этом говорится в сообщении правительства РФ по итогам их встречи.

«Первый заместитель премьер-министра заявил о заинтересованности Казахстана в участии российских компаний в строительстве энергетических объектов на территории республики и проинформировал о работе на законодательном уровне с целью улучшения условий участия российских подрядчиков в совместных проектах, в том числе в области разработки месторождений трудноизвлекаемой нефти в Казахстане», — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе правительства, Новак и Скляр обсудили партнерство двух стран в области электроэнергетики, атомной промышленности и в нефтегазовой сфере.

В ходе встречи российский вице-премьер отметил, что Москва дорожит партнерством и союзничеством с Астаной и указал на то, что российско-казахстанское сотрудничество уверенно и выгодно развивается.

В свою очередь Скляр подтвердил готовность Казахстана и дальше развивать сотрудничество с РФ во всех сферах энергетики и отметил заинтересованность в сотрудничестве в модернизации казахстанской газотранспортной системы, а также в газификации северных и восточных районов страны и в увеличении объемов транспортировки российских энергоносителей в третьи страны.

Ранее Минтранс РФ сообщал, что Россия и Казахстан планируют увеличить количество рейсов между странами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть