Новак: Казахстан заинтересован в улучшении условий работы для подрядчиков из РФ в нефтянке

Вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, после которой заявил о заинтересованности Астаны в участии российских компаний в сфере энергетики и ведении работы по улучшению условий для подрядчиков из России, в том числе по нефтяным проектам. Об этом говорится в сообщении правительства РФ по итогам их встречи.

«Первый заместитель премьер-министра заявил о заинтересованности Казахстана в участии российских компаний в строительстве энергетических объектов на территории республики и проинформировал о работе на законодательном уровне с целью улучшения условий участия российских подрядчиков в совместных проектах, в том числе в области разработки месторождений трудноизвлекаемой нефти в Казахстане», — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе правительства, Новак и Скляр обсудили партнерство двух стран в области электроэнергетики, атомной промышленности и в нефтегазовой сфере.

В ходе встречи российский вице-премьер отметил, что Москва дорожит партнерством и союзничеством с Астаной и указал на то, что российско-казахстанское сотрудничество уверенно и выгодно развивается.

В свою очередь Скляр подтвердил готовность Казахстана и дальше развивать сотрудничество с РФ во всех сферах энергетики и отметил заинтересованность в сотрудничестве в модернизации казахстанской газотранспортной системы, а также в газификации северных и восточных районов страны и в увеличении объемов транспортировки российских энергоносителей в третьи страны.

Ранее Минтранс РФ сообщал, что Россия и Казахстан планируют увеличить количество рейсов между странами.