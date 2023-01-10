Аналитик Демидов допустил перепродажу российской нефти Китаем в ЕС после ввода «потолка» цен

Закупки Китаем редких сортов российской нефти Arco, «Варандей» и «Новый порт» могут свидетельствовать о желании КНР перепродать часть объемов сырья в страны Евросоюза (ЕС) в обозримом будущем. В дальнейшем Пекин может начать покупать много больше российской арктической нефти легких и высокосернистых сортов как для внутреннего пользования, так и для получения дальнейшей прибыли при перепродажи сырья после ввода ЕС предельных цен на российское сырье, приводит слова эксперта в области ресурсов и энергетики Владимира Демидова «Лента.ру».

10 января агентство Bloomberg со ссылкой на сведения аналитической компании Vortexa Ltd. сообщило, что Китай, по предварительным данным, начал осуществлять импорт более широкого ассортимента российской нефти, в том числе редкий арктический сорт Arco. в КНР закупили три партии сырой нефти из Арктики, включая высокосернистую и плотную разновидность Arco. Речь о планируемых поставках России в январе или феврале текущего года.

«Могу предположить, что российские компании и китайские НПЗ договорились о цене после введения потолка и Китай может начать покупать много больше российской арктической нефти как легких, так и высокосернистых сортов <....> Китай здесь может выступать именно тем клиентом, который способен выкупать большие объемы как для внутреннего потребления, так и с целью последующей перепродажи в ЕС», — допустил Демидов.

10 января агентство Reuters со ссылкой на представителя G7 сообщило о намерении альянса установить в феврале 2023 года разные предельные цены на нефтепродукты из России. Первый «потолок» стоимости коснется продуктов, торгуемых с премией, а второй — тех, которые будут продаваться со скидкой.