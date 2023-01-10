Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик Демидов допустил перепродажу российской нефти Китаем в ЕС после ввода «потолка» цен

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Закупки Китаем редких сортов российской нефти Arco, «Варандей» и «Новый порт» могут свидетельствовать о желании КНР перепродать часть объемов сырья в страны Евросоюза (ЕС) в обозримом будущем. В дальнейшем Пекин может начать покупать много больше российской арктической нефти легких и высокосернистых сортов как для внутреннего пользования, так и для получения дальнейшей прибыли при перепродажи сырья после ввода ЕС предельных цен на российское сырье, приводит слова эксперта в области ресурсов и энергетики Владимира Демидова «Лента.ру».

10 января агентство Bloomberg со ссылкой на сведения аналитической компании Vortexa Ltd. сообщило, что Китай, по предварительным данным, начал осуществлять импорт более широкого ассортимента российской нефти, в том числе редкий арктический сорт Arco. в КНР закупили три партии сырой нефти из Арктики, включая высокосернистую и плотную разновидность Arco. Речь о планируемых поставках России в январе или феврале текущего года.

«Могу предположить, что российские компании и китайские НПЗ договорились о цене после введения потолка и Китай может начать покупать много больше российской арктической нефти как легких, так и высокосернистых сортов <....> Китай здесь может выступать именно тем клиентом, который способен выкупать большие объемы как для внутреннего потребления, так и с целью последующей перепродажи в ЕС», — допустил Демидов.

10 января агентство Reuters со ссылкой на представителя G7 сообщило о намерении альянса установить в феврале 2023 года разные предельные цены на нефтепродукты из России. Первый «потолок» стоимости коснется продуктов, торгуемых с премией, а второй — тех, которые будут продаваться со скидкой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть