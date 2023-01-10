Вице-канцлер Австрии Коглер: конфликт на Украине улучшил ситуацию в энергетике ЕС

Вице-канцлер Австрии Вернер Коглер заявил, что конфликт на Украине привел к улучшению ситуации в энергетике в Европе. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Коглер, за ситуацию в энергетике приходится заново бороться каждый месяц, что и делает правительство Австрии, чтобы «домохозяйства получали дешевую энергию из возобновляемых источников еще быстрее и во все большем объеме».

По словам вице-канцлера, энергетический переход к зеленой энергетике в Австрии является «ключом к энергетической безопасности». Коглер также пообещал, что правительство разработает пакет, рассматривающий некоторое ускорение в вопросе развития возобновляемых источников энергии.

Ранее заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев спрогнозировал, что объемы экспорта трубопроводного газа из России в страны Евросоюза могут упасть по итогам 2023 года до 25 млрд кубометров и снизиться почти в шесть раз в сравнении с показателями за 2021-й (141 млрд кубов).

Министр энергетики Венгрии Чаба Лантош также заявлял, что энергетическая ситуация в европейских странах в предстоящие два года будет трудной и Европа не сможет полностью перестать зависеть от поставок российского газа.