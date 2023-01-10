Депутат Левченко допустил, что новые ответные меры России на потолок цен на нефть могут появиться «в любой момент»

Россия может ввести новые ответные меры на потолок цен на нефть из РФ в любой момент. Об этом «Газете.Ru» сообщил первый заместитель председателя Госдумы по энергетике Сергей Левченко.

«Мониторинг ситуации будет осуществляться в постоянном режиме, и ответные меры будут формироваться по ходу развития событий. Это может произойти в любой момент. Говоря с нашими партнерами по линии парламента стран ООН, я слышу, какая огромная кампания давления со стороны Запада идет на них. Что-то Западу удастся продавить, где-то наши партнеры устоят. Это каждый день меняющаяся ситуация. Без преувеличения», — сказал Левченко.

Ранее США и ЕС ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Президент России Владимир Путин издал указ об ответных мерах на потолок цен. Они вступят в силу с 1 февраля и будут действовать до 1 июля. Из указа следует, что запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов в такие страны определит правительство.

Депутат отказался назвать конкретные новые меры, которыми Россия может ответить на потолок цен.

«Сейчас идет санкционная экономическая война. Поэтому сейчас говорить, что Россия пойдет в ту или иную сторону, нельзя. С одной стороны, мы должны реагировать на их санкции, предполагать, где они будут. И готовить свои наступления. Мер может быть много. Мы знаем, насколько сложная ситуация из-за введения потолка цен на российскую нефть. Если указ президента соответствовал предыдущей ситуации, это не значит, что так должно быть всегда», — указал он.

Левченко не исключил, что к каждой стране — покупателю нефти из России будет применяться индивидуальный подход. Он будет касаться, например, валюты расчетов за топливо.

«Нельзя с каждой страной придумать универсальный способ сотрудничества и продажи нашей нефти и каким образом делать расчеты. Мы предлагаем рубли, партнеры предлагают свою валюту. С долларами и евро проблема. На каком этапе мы договоримся, сказать сложно», — отметил депутат.

По словам Левченко, России пока не удается заместить западный маршрут экспорта нефти.

«Пока не удается. Сейчас никто не может сказать, удастся ли в дальнейшем полностью заместить западный маршрут. На уровне МИД и Минэнерго предпринимаются конкретные шаги — например, поездки в страны Азии и проведение с ними переговоров по поводу поставки нефти. Сейчас там сложности с логистикой — например, с трубопроводами», — отметил Левченко.

В то же время Россия может выиграть от введения потолка цен на нефть, считает он.

«Может мы и выиграем от потолка цен на нефть. Мы стали меньше поставлять нефти на мировой рынок, и цена на нее выросла», — пояснил Левченко.

Во вторник в Минэнерго заявили о том, что Россия при необходимости может принять дополнительные меры для ограничения возможного дисконта на нефть «до пределов, основанных на рыночных ценах». Так в министерстве прокомментировали новости о том, что российская нефть Urals продается с большим дисконтом к эталонному сорту Brent. Urals продается по цене $37,8 за баррель против $78,57 за баррель Brent.