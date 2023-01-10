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Telegraph India: Индия может поддержать потолок цен на российскую нефть

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Максим Богодвид/РИА Новости

Индия может присоединиться к введенному странами Евросоюза (ЕС) и «Большой семерки» (G7) потолку цен на нефть, если стоимость российского сырья превысит $60 за баррель. Об этом пишет Telegraph India со ссылкой на представителей Министерства промышленности.

В материале отмечается, что введенный потолок цен на нефть из России не повлиял на импорт сырья в Индию, поскольку сейчас его цена составляет $53-56 за баррель.

При этом индийское правительство рассматривает варианты сокращения объемов закупок энергоносителя у РФ, если ЕС введет дополнительные санкции в отношении стран, покупающих сырье у России, или если его стоимость превысит $60 за баррель.

Ранее Telegraph India, ссылаясь на данные специализированной аналитической компании Vortexa, сообщало, что в декабре 2022 года Индия импортировала почти на 25% больше нефти по сравнению с показателями ноября. Отмечалось, что Россия остается крупнейшим экспортером нефти в страну третий месяц подряд, а в декабре РФ поставляла в Индию рекордные 1,17 млн баррелей сырой нефти в сутки.

Reuters также сообщало, что Россия поставляет больше нефти по более высоким скидкам в Китай и Индию после того, как Европа отказалась от российской нефти.

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