Forbes: в России за 2022 год число миллиардеров сократилось до 88

В России за 2022 год число миллиардеров сократилось до 88 человек, сообщает журнал Forbes.

Среди обедневших российских миллиардеров рейтинг потерь возглавил основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов — он потерял до $11,1 млрд, и на декабрь 2022 года его состояние оценивалось в $18,4 млрд.

Также большую часть своего состояния потеряла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — $8,3 млрд. У нее осталось $4,7 млрд.

Кроме того, в десятку обедневших миллиардеров попали Олег Тиньков, Роман Абрамович, Вагит Алекперов, Леонид Федун, Виктор Вексельберг, Геннадий Тимченко, Леонид Михельсон и Игорь Алтушкин.

В целом, в России статус миллиардера потеряли 35 человек.

Ранее глава SpaceX и Tesla, проживающий в США миллиардер Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса за то, что побил мировой рекорд по потерянным личным деньгам.