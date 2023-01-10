Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Forbes: в России за 2022 год число миллиардеров сократилось до 88

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В России за 2022 год число миллиардеров сократилось до 88 человек, сообщает журнал Forbes.

Среди обедневших российских миллиардеров рейтинг потерь возглавил основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов — он потерял до $11,1 млрд, и на декабрь 2022 года его состояние оценивалось в $18,4 млрд.

Также большую часть своего состояния потеряла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — $8,3 млрд. У нее осталось $4,7 млрд.

Кроме того, в десятку обедневших миллиардеров попали Олег Тиньков, Роман Абрамович, Вагит Алекперов, Леонид Федун, Виктор Вексельберг, Геннадий Тимченко, Леонид Михельсон и Игорь Алтушкин.

В целом, в России статус миллиардера потеряли 35 человек.

Ранее глава SpaceX и Tesla, проживающий в США миллиардер Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса за то, что побил мировой рекорд по потерянным личным деньгам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть