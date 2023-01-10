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Румыния может подписать контракт на обещанные Молдавии дрова уже на этой неделе

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Ростислав Нетисов/РИА «Новости»

Румыния, скорее всего, уже на этой неделе может подписать контракт на поставку ранее обещанных Молдавии дров. Об этом заявила премьер Наталья Гаврилица, передает ТАСС.

«Подписание контракта на поставку в нашу страну дров из Румынии находится на последней стадии — не исключено, что до конца недели он будет подписан», — отметила Гаврилица.
По ее словам, сейчас уточняются объемы возможных поставок дров.

11 декабря местный портал Bas TV сообщил, что Молдавия до сих пор не получила дрова, обещанные ей Румынией в конце ноября. По словам министра окружающей среды Молдавии Родики Иорданов, Румыния ввела запрет на экспорт древесины и сильно завысила цены.

Ранее сообщалось, что Министерство окружающей среды Молдавии запустило онлайн-площадку, на которой будет размещаться информация о наличии дров для продажи населению. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что жители республики должны продолжать экономить электроэнергию в связи с ростом цен на энергоносители и усиление кризиса.

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