Румыния может подписать контракт на обещанные Молдавии дрова уже на этой неделе

Румыния, скорее всего, уже на этой неделе может подписать контракт на поставку ранее обещанных Молдавии дров. Об этом заявила премьер Наталья Гаврилица, передает ТАСС.

«Подписание контракта на поставку в нашу страну дров из Румынии находится на последней стадии — не исключено, что до конца недели он будет подписан», — отметила Гаврилица.

По ее словам, сейчас уточняются объемы возможных поставок дров.

11 декабря местный портал Bas TV сообщил, что Молдавия до сих пор не получила дрова, обещанные ей Румынией в конце ноября. По словам министра окружающей среды Молдавии Родики Иорданов, Румыния ввела запрет на экспорт древесины и сильно завысила цены.

Ранее сообщалось, что Министерство окружающей среды Молдавии запустило онлайн-площадку, на которой будет размещаться информация о наличии дров для продажи населению. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что жители республики должны продолжать экономить электроэнергию в связи с ростом цен на энергоносители и усиление кризиса.