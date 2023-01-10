Россияне в декабре взяли в Сбере потребкредиты на рекордную сумму

Рекордный в 2022 году объем потребительского кредитования зафиксировали в Сбере в декабре. В последнем месяце года банк выдал кредитов на любые цели на 238 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Предыдущий рекорд ежемесячных выдач был установлен в ноябре. Эксперты связывают высокие показатели с тем, что 10 ноября Сбер улучшил параметры кредита. Теперь он выдается с кешбэком бонусами СберСпасибо в размере 1,5% от ставки для подписчиков СберПрайм+.

«Потребительские кредиты Сбера самые популярные в стране, спрос на них стабильно высок. К тому же до конца января у нас действуют специальные условия кредитования: ставка 4,5% в первый месяц и кешбэк 1,5% ставки бонусами СберСпасибо для подписчиков СберПрайм+. Так что если вам необходимы заемные средства, январь — удачный месяц, чтобы их получить. Подать заявку на кредит или рефинансировать другие кредиты можно в приложении СберБанк Онлайн за несколько минут. Приходить в офис для оформления кредита или его погашения, даже досрочного, не нужно», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

По итогам 2022 года портфель потребительских кредитов в Сбере достиг 3,4 трлн рублей, число заемщиков составило 12,8 млн человек.