В Казахстане начали дешеветь квартиры после скачка цен из-за уехавших от мобилизации россиян

Стоимость аренды квартиры в Казахстане в январе 2023 года упала в 2,6 раза до 150 тыс. тенге (чуть более 22 тыс. рублей по текущему курсу). Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель департамента аренды жилой недвижимости компании «Этажи» в Казахстане Марина Ильященко.

«Рынок постепенно выравнивает ставки аренды до приемлемых значений. В сентябре 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация в России, они выросли на 100-150%. И найти хорошую квартиру в ценовом диапазоне 400-800 тыс. тенге (60– 121 тыс. рублей) было проблематично. Теперь неплохие варианты можно выбрать по цене от 150 тыс. тенге», — рассказала Ильященко.

Риелтор пояснила, что падение ставок аренды на квартиры в Казахстане произошло из-за снижения спроса россиян на недвижимость в стране.

«Спрос со стороны россиян на аренду жилой недвижимости в Казахстане продолжает снижаться. Если после объявления частичной мобилизации он в моменте вырос на 100-150% и был высоким до конца октября 2022 года, то уже с ноября отмечается снижение спроса, а за ним и ставок аренды», — отметила она.

По словам Ильященко, оставшиеся в Казахстане россияне обращаются к риелторам, чтобы снять жилье подешевле.

«Сейчас мы отмечаем вторую волну внутренней миграции. Те, кто снял квартиру дорого на волне высокого спроса, обращаются, чтобы найти комфортный, но при этом менее дорогой вариант временного жилья», — подчеркнула она.

Риелтор уточнила, что таких обращений в моменте немного.

«Количество оставшихся в Казахстане не так велико, как это было в сентябре-октябре 2022 года. Определенные ограничения связаны с тем, что для длительного пребывания на территории Казахстана россиянам требуется получать разрешение на временное проживание», — подчеркнула Ильященко.

Как сообщала в ноябре министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова, с момента объявления частичной мобилизации в России в республику въехало около 400 тыс. россиян. 320 тыс. из них вернулись обратно, в Казахстане остается примерно 100 тыс. россиян.