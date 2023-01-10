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FT: уставшие от «тирании доллара» страны начали скупать золото ради замены запасов валюты

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Павел Лисицын/РИА Новости

Страны, которые устали от «тирании доллара», начали активно закупаться золотом для того, чтобы заменить свои запасы иностранной валюты. Об этом пишет Financial Times.

На фоне новостей о том, что совокупный объем закупок золота государствами за 2022 год составил 673 тонны, инвесторы беспокоятся по поводу того, что этот драгметалл будут использовать для обхода санкций. Учитывая, что страны Запада и Востока все больше отдаляются друг от друга, роль золота в национальных резервах только растет, заменяя так называемую тиранию доллара.

Однако часть экспертов рынка сомневается, что золото может стать заменой доллару, в частности для России и Китая, которые находятся под различными ограничениями. Несмотря на то, что расчеты в золоте производить значительно проще, Россия почти полностью исключена из международной банковской системы.

По словам авторов статьи, рост золотых запасов втайне является вполне прагматичным подходом России и Китая и становится продолжением политики для ухода от санкций. Поэтому тем органам, которые следят за исполнением санкций, необходимо обратить внимание на золотой рынок Лондона, который известен частой практикой отмывания денег.

9 января на сайте организации World Gold Council (WGC) сообщалось, что по итогам ноября 2022 года мировые Центробанки закупили в общей сложности 50 тонн золота. Всего за прошлый год официальные финансовые институты приобрели 673 тонны драгоценного металла, при этом большая часть активов была закуплена в третьем квартале.

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