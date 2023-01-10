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«Ъ»: российские компании увеличили добычу нефти на 2% по итогам 2022 года

«Ъ»: Россия увеличила добычу нефти на 2% в 2022 году

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Brendan McDermid/Reuters

Россия увеличила добычу нефти на два процента, почти до 535 млн тонн по итогам 2022 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Так, у компании «Лукойл» в минувшем году добыча нефти выросла на шесть процентов, до 81 млн тонн. За «Лукойлом» следует «Сургутнефтегаз», нарастивший добычу свыше чем на семь процентов, до 59,6 млн тонн. На четвертой позиции оказалась компания «Газпром нефть» (+5%).

Эксперты считают, что в январе и феврале 2023 года стоит ожидать снижения добычи нефти из-за введения со стороны Европейского союза и США потолка цен на нефть и нефтепродукты из РФ.

Ранее генеральный директор компании «Европейская Электротехника» Илья Каленков заявил в интервью РИА Новости, что нефти в мире «хватит еще правнукам» и не стоит бояться, что она закончится.

До этого обозреватель Financial Times Рана Форухар заявила, что желание Китая покупать нефть у стран Ближнего Востока в юанях может привести к формированию нового энергопорядка в мире.

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