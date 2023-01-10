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Траты россиян на новогодних каникулах выросли

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Pixabay

Траты россиян выросли во время празднования Нового года — больше всего в отношении билетов в кинотеатр, а в отношении чеков на бытовую технику и электронику расходы упали, сообщает телеканал «РБК» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В частности, расходы на кинотеатры выросли на 16%, до 745 рублей в среднем. Также на 11% выросли затраты в продуктовых магазинах, на 6-12% — затраты на кафе и рестораны, на фастфуд — на 7%.

Расходы на бытовую технику и электронику, наоборот, сильнее всего сократились — на 13%, в среднем до 9893 рублей. Также упал спрос на стройматериалы, одежду и обувь.

Ранее россияне раскрыли свои карьерные планы в Новом году.

43% опрошенных считают важным критерием выбора востребованность, а 41% — стабильность. Есть те, кто назвал обязательным освоение новых профессий, однако 68% убеждены, что качественно владеть можно максимум двумя специальностями.

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