Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказала о факторах, определяющих цены на квартиры в России в 2023 году

Эксперт Аверс: инфляция и доступность стройматериалов — факторы, влияющие на цену жилья

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Эксперт по недвижимости, основатель АН «Тренд Хаус» Ксения Аверс в разговоре с газетой «Известия» указала, что существует несколько факторов, которые будут определять стоимость квадратного метра в 2023 году.

«Во-первых, инфляция. Банк России прогнозирует, что в 2023-м она снизится до 5–7%. К слову, в декабре она была на уровне 12,65%», — сказала она.

Таким образом, по ее словам, рост цен будет, но его темпы замедлятся. На этом фоне, как указала Аверс, инвестиции в недвижимость остаются проверенным вариантом.

Также эксперт упомянула, что санкции усложнили доступность стройматериалов, так как изменилась логистика и, как следствие, выросли цены. Застройщики, как подчеркнула Аверс, не будут продавать квартиры себе в убыток.

«Поэтому большого падения цен на новостройки ждать не стоит», — добавила она.

Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что вторичное жилье в России в ближайшее время будет продаваться с определенным дисконтом, так как на рынке стало меньше покупателей, а число продавцов выросло.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть