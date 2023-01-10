Эксперт рассказала о факторах, определяющих цены на квартиры в России в 2023 году

Эксперт по недвижимости, основатель АН «Тренд Хаус» Ксения Аверс в разговоре с газетой «Известия» указала, что существует несколько факторов, которые будут определять стоимость квадратного метра в 2023 году.

«Во-первых, инфляция. Банк России прогнозирует, что в 2023-м она снизится до 5–7%. К слову, в декабре она была на уровне 12,65%», — сказала она.

Таким образом, по ее словам, рост цен будет, но его темпы замедлятся. На этом фоне, как указала Аверс, инвестиции в недвижимость остаются проверенным вариантом.

Также эксперт упомянула, что санкции усложнили доступность стройматериалов, так как изменилась логистика и, как следствие, выросли цены. Застройщики, как подчеркнула Аверс, не будут продавать квартиры себе в убыток.

«Поэтому большого падения цен на новостройки ждать не стоит», — добавила она.

Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что вторичное жилье в России в ближайшее время будет продаваться с определенным дисконтом, так как на рынке стало меньше покупателей, а число продавцов выросло.