Haqqin: Россия заместит европейские маршруты тремя стратегическими транспортными коридорами в Азии

В 2023 году начнется фаза активного обустройства международного магистрального транспортного коридора «Север — Юг». Для замещения европейской логистической системы правительство России вложит порядка 200 млрд руб. ($2,8 млрд) в развитие трех стратегических коридоров — Черноморского маршрута, Каспийского направления и Дальневосточного вектора, сообщает азербайджанский информационно-аналитический портал Haqqin.

«В ближайшие пять лет на развитие проекта «Север — Юг» будет выделено порядка 200 миллиардов рублей. Тремя основными транспортными маршрутами станут: Черноморский с экономическим притяжением на турецкую транзитную инфраструктуру, Каспийский с упором на узловые коммуникации в Азербайджане и Иране, а также Дальневосточный, где порты РФ на Тихом океане будут сочетаться с железнодорожными терминалами на границе с Китаем», — говорится в материале.

В результате замещения европейских маршрутов грузопоток всех видов транспорта по направлению «Север — Юг» вырастет к 2030 году на 135% — до 32,5 млн тонн в год. При этом по Азово-Черноморскому направлению суммарный ежегодный объем грузопотока увеличится в ближайшие семь лет почти на 70%, до 300 млн тонн, по Дальневосточному — на 25%, до 350 млн тонн. Данные проекты вписываются в общую концепцию российских властей по наращиванию товарооборотов со странами Азии, включая Индию, уточняется в статье.

19 ноября издание Railfreight сообщило, что Россия получила преимущество перед странами Евросоюза в борьбе за глобальные транспортные коридоры. Кремль намерен расширить транспортные возможности со странами Азии с помощью удвоения пропускной способности транспортного коридора Москва-Мумбаи — с нынешних 14 млн тонн в год до 32 млн тонн.