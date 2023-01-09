«Лукойл» договорился о продаже НПЗ в Италии

«Лукойл» заключил соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии компаниям G.O.I. Energy и Trafigura, передает ТАСС со ссылкой на компанию.

Отмечается, что сделка состоится до конца марта 2023 года.

ISAB владеет крупным нефтехимическим комплексом в Италии, в который входит НПЗ, установка газификации и электростанция.

Ранее главный исполнительный директор крупнейшей российской нефтяной компании «Лукойл» Вадим Воробьев заявил, что компания не поставляет свои нефтепродукты на Украину. Он уточнил, что завод «Лукойла» в Болгарии направляет нефтепродукты на экспорт и внутренний рынок Болгарии.

Так Воробьев прокомментировал разрешение на экспорт нефтепродуктов российского происхождения из стран Евросоюза на Украину. Такое разрешение прописано в девятом санкционном пакете ЕС.

По информации Болгарского национального радио, из-за новых санкций завод «Лукойла» сможет продолжать продажи своих нефтепродуктов в Болгарии или на Украину. В странах Евросоюза и третьих государствах продажа будет запрещена с 5 февраля 2023 года.