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«Лукойл» договорился о продаже НПЗ в Италии

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Евгений Одиноков/РИА Новости

«Лукойл» заключил соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии компаниям G.O.I. Energy и Trafigura, передает ТАСС со ссылкой на компанию.

Отмечается, что сделка состоится до конца марта 2023 года.

ISAB владеет крупным нефтехимическим комплексом в Италии, в который входит НПЗ, установка газификации и электростанция.

Ранее главный исполнительный директор крупнейшей российской нефтяной компании «Лукойл» Вадим Воробьев заявил, что компания не поставляет свои нефтепродукты на Украину. Он уточнил, что завод «Лукойла» в Болгарии направляет нефтепродукты на экспорт и внутренний рынок Болгарии.

Так Воробьев прокомментировал разрешение на экспорт нефтепродуктов российского происхождения из стран Евросоюза на Украину. Такое разрешение прописано в девятом санкционном пакете ЕС.

По информации Болгарского национального радио, из-за новых санкций завод «Лукойла» сможет продолжать продажи своих нефтепродуктов в Болгарии или на Украину. В странах Евросоюза и третьих государствах продажа будет запрещена с 5 февраля 2023 года.

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