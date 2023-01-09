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Оппозиция Молдавии потребовала от властей обосновать высокие цены на газ для населения

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Aurel Obreja/AP

Глава молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор призвал власти страны объяснить высокие цены на газ для населения на фоне их снижения на мировых рынках. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Шора, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну «обворовывает нас без зазрений совести через понятную только ему математику».

«Он объявляет нам, что цена, которую мы сейчас платим за природный газ, закупаемый у Газпрома и поставляемый на левый берег Днестра, составляет 1230 долларов за тысячу кубометров. В то же время мы покупаем на европейских биржах по 900 евро за тысячу кубометров. Вопрос — почему?» — возмутился Шор.

Он добавил, что в январе международные котировки значительно снизились и составили около $750 за тысячу кубометров газа. Также снизилась цена корзины нефтепродуктов, что отражается на цене на бензин.

Политик считает, что власти продают населению газ по спекулятивной цене.

Ранее вице-премьер Молдавии Спыну говорил, что страна обеспечена до конца февраля 2023.

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