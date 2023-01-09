Оппозиция Молдавии потребовала от властей обосновать высокие цены на газ для населения

Глава молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор призвал власти страны объяснить высокие цены на газ для населения на фоне их снижения на мировых рынках. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Шора, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну «обворовывает нас без зазрений совести через понятную только ему математику».

«Он объявляет нам, что цена, которую мы сейчас платим за природный газ, закупаемый у Газпрома и поставляемый на левый берег Днестра, составляет 1230 долларов за тысячу кубометров. В то же время мы покупаем на европейских биржах по 900 евро за тысячу кубометров. Вопрос — почему?» — возмутился Шор.

Он добавил, что в январе международные котировки значительно снизились и составили около $750 за тысячу кубометров газа. Также снизилась цена корзины нефтепродуктов, что отражается на цене на бензин.

Политик считает, что власти продают населению газ по спекулятивной цене.

Ранее вице-премьер Молдавии Спыну говорил, что страна обеспечена до конца февраля 2023.