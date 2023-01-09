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В Банке Англии предупредили о возможном росте инфляции из-за потолка цен на нефть

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Установление потолка цен на российские энергоносители может привести к тому, что другие виды инфляции будут расти. Об этом заявила член комитета по денежной политике Банка Англии Кэтрин Манн, передает агентство Bloomberg.

«Ограничение цен на энергоносители может спровоцировать рост инфляции в других секторах экономики. Установление предельных цен на нефть и газ позволит переориентировать расходы на остальную часть потребительской корзины», — отметила Манн.

По ее словам, такая инфляция будет куда выше, чем если бы она была спровоцирована ростом цен на товары. При этом неизвестно что будет с ценами, если ограничения будут сняты и придет ли инфляция в нормальное состояние.

Банк Англии с декабря 2021 года уже девять раз поднял процентные ставки на форе рекордной за последние 40 лет инфляции в размере 11,1%. Последнее повышение до 3,5% произошло 15 декабря 2022 года.

31 декабря премьер-министр Британии Риши Сунак в видеообращении к гражданам страны заявил, что проблемы в экономике Британии не закончатся в 2023 году и будут накапливаться из-за конфликта на Украине.

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