Экономист объяснил, на что важно обратить внимание при планировании семейного бюджета

При планировании семейного бюджета важно добиться того, чтобы остаток на конец месяца был выше нуля, заявил в беседе с Life доктор экономических наук, доцент кафедры «финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. Он отметил, что если денежных средств в копилке не остается, это означает, что семья в буквальном смысле «проедает» все, что зарабатывает, и живет «от зарплаты до зарплаты».

«Главное правило финансового планирования: остаток на конец месяца всегда должен быть больше нуля. Если в какой-то месяц это правило не выполняется — эта ситуация называется «дефицит бюджета», — то вам необходимо пересмотреть свои расходы, чтобы избавиться от него, ужаться в каких-то расходах или перенести часть из них на другой месяц», — пояснил эксперт.

Также при расчете месячного бюджета Кузнецов посоветовал разделить расходы на обязательные (кредиты, ЖКХ, продукты питания и т.д.), необязательные (развлечения, шоппинг, рестораны) и чрезвычайные (траты при непредвиденных обстоятельствах). На последние экономист рекомендует заложить 5-10% от доходов.

Ранее экономист Александр Баранов заявил, что в 2023 году лучше всего хранить свои сбережения в рублях, так как приобретение валют недружественных стран нецелесообразно из-за их возможного падения и очередных санкций.