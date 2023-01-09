Сухогруз Glory с украинской кукурузой сняли с мели в Суэцком канале

Сухогруз MV Glory, застрявший в Суэцком канале, удалось снять с мели с помощью буксиров. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, чтобы снять судно с мели, понадобилось три буксира. Сейчас движение по Суэцкому каналу восстановлено.

«Судно MV Glory село на мель недалеко от города Кантара в провинции Исмаилия <...> У официальных лиц нет подробностей о том, что стало причиной того, что сухогруз сел на мель. В некоторых частях Египта, в том числе в его северных провинциях, в воскресенье прокатилась волна плохой погоды», — говорится в публикации.

Сообщается, что судно перевозит 65 тыс. тонн кукурузы из Украины в Китай.

Ранее Украинский клуб аграрного бизнеса прогнозировал снижение урожая зерновых в стране на 34%. Посевные площади сокращены из-за боевых действий. Также в стране отмечается нехватка минеральных удобрений.