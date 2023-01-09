Бизнесмена Зимина обвинили в незаконном отчуждений простых акций BelkaCar

Сына основателя компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Дмитрия Зимина — бизнесмена и общественного деятеля Бориса Зимина (признан в РФ иностранным агентом) обвинили в незаконном отчуждений простых акций BelkaCar, как и арестованного немецкого инвестора компании Ральфа Новака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Фигуранты уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере совершили сделку по отчуждению простых акций компании BelkaCar Ltd», — сказал собеседник агентства.

По данным правоохранительных органов, на сегодняшний день продолжаются следственные действия, также назначены экспертизы, в том числе экономические.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск бизнесмена и общественного деятеля Бориса Зимина. Номер вменяемой статьи не уточнялся.

По информации Тверского суда Москвы, 11 января будет рассмотрено ходатайство о заочном аресте Зимина за мошенничество. Бизнесмену предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по данному преступлению составляет до десяти лет лишения свободы.