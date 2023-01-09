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Погранпереход на границе РФ и КНР заработал в допандемийном режиме

Погранпереход на российско-китайской границе «Краскино — Хуньчунь» начал работать в полную силу и в «доковидном режиме». Об этом сообщил генконсул России в Шэньяне Сергей Черненко, передает ОТР.

Накануне первыми через границу проехали дальнобойщики. Пассажирское сообщение через приморские автомобильные пункты пропуска возобновилось после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией. Снятие ограничений касается всех граждан, имеющих действующие визы, включая туристов.

Для въезда на территорию КНР водителям и пассажирам необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до пересечения границы. На дополнительную проверку отправят тех, у кого есть явные симптомы респираторных заболеваний, в том числе повышенная температура.

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