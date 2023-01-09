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Сеть строительных супермаркетов OBI в России сменила собственника в третий раз за год

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Global Look Press

Новыми, и уже третьими владельцами за год, международной немецкой торговой сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI стали компания «Модуль-2» и бизнесмен Валид Корчагин. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.

Согласно данным ЕГРЮЛ и «Спарк-интерфакс», «Модуль-2» принадлежит президенту Ассоциации оптовых и розничных рынков Марине Мидовой. Среди учредителей организации есть компании АО «ТД «Усачевский», ООО «ТК «Южный», «Киселевский рынок». При этом «Модуль-2» получила 90% доли, а Валид Корчагин – 10%. Сделка же была закрыта 30 декабря 2022 года.

В публикации отметили, что размер сделки не мог быть выше 300 млн рублей. При этом источник издания указал, что до передачи новому владельцу актив был в собственности у посредника.

В середине августа бизнесмен Йозеф Лиокумович заявил, что российская часть бизнеса международной немецкой торговой сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI была куплена за 600 рублей. По его словам, OBI — отличная компания по многим показателям, однако сейчас ее необходимо «ставить на ноги».

До этого «Ведомости» со ссылкой на сообщение источников писали, что OBI продала свой российский бизнес за €1. источников. Сообщается, что сделка состоялась 27 июля.

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