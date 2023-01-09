Рестораторы увеличили темпы открытия заведений в центре Москвы на фоне кризиса

Рестораны высокого ценового сегмента стали чаще открываться в центре Москвы на фоне кризиса, при этом в 2023 году ситуация может поменяться из-за снижения доходов и экономии. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные NF Group и экспертов рынка.

В 2022 году в пределах Садового кольца в Москве открылось 122 качественных ресторана. По данным аналитиков, показатель соответствует уровням 2021 и 2019 годов, когда запустилось около 125 и 120 объектов соответственно, и превышает значение 2020 года, когда открылось 85 новых точек. При этом ситуация в столице отличается от общего положения в стране, где число работающих точек упало на 10,4%.

По словам директора направления стрит-ритейла NF Group Ирины Козиной отмечает, самыми устойчивыми в прошлом году стали ресторана уровня «люкс» и «премиум». То есть такие заведения мало зависят от внешних факторов, так как у них есть постоянные клиенты.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что рост темпов открытия качественных ресторанов в центре Москвы произошел из-за ухода ряда западных компаний и брендов. Однако в 2023 году новые проекты будут запускаться с осторожностью, так как на фоне санкций расходы уменьшаются, а штат сотрудников оптимизируется.

В конце декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные компании Focus Technologies писала, что москвичи все чаще стали предпочитать посещать рестораны быстрого питания на фоне экономического кризиса. По итогам января--ноября текущего года уровень посещаемости подобных заведений вырос на 3% в годовом выражении, а их общий размер оборота — на 16% за счет увеличения среднего чека покупок.