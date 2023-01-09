Минстрой России может разработать госсертификаты на оплату аренды соцжилья

Минстрой должен проработать меры по разработке сертификатов на аренду соцжилья в период с 2026 по 2030 год. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на проект Стратегии развития стройотрасли до 2030 года.

«Внедрение механизма улучшения жилищных условий граждан путем выдачи и использования сертификата на получение арендного жилья социального использования или оплату аренды. Им можно будет также оплатить найденную своими силами жилплощадь, если в регионе не хватает предложений», — отметили в публикации.

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, инициатива должна улучшить жилищные условия тех граждан, которые в этом нуждаются. При этом важно понимать, что возможность аренды не подменяет понятие получения жилья в собственность. То есть очередники могут проживать в таком арендном жилье до момента получения своей недвижимости.

Он добавил, что для создания фонда такого жилья нужно создать такие механизмы и условия, которые будут привлекать застройщиков.

В конце ноября вице-премьер Марат Хуснуллин на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека заявил, что правительство может создать единого оператора строительства соцжилья.